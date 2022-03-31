تراجعت العقود الآجلة للنفط أكثر من خمسة دولارات للبرميل صباح اليوم الخميس بفعل أنباء عن أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تبحث سحب نحو مليون برميل يوميا من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية على مدار عدة أشهر في محاولة لتهدئة أسعار الخام المرتفعة.

وبحلول الساعة 00:35 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 4.71 دولار، بما يعادل 4.2 بالمائة، إلى 108.58 دولار للبرميل ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.45 دولار، بما يعادل خمسة بالمائة، إلى 102.74 دولار للبرميل.

وستدلي إدارة بايدن بتصريحات في وقت لاحق من اليوم الخميس من المتوقع أن يعلن الرئيس خلالها الخطة التي تهدف لخفض أسعار البنزين التي وصلت إلى مستويات قياسية في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وصعدت أسعار النفط حوالي ثلاثة بالمائة عند التسوية يوم الأربعاء مدفوعة بمخاوف حيال الإمدادات مع تعثر محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا على ما يبدو.

وقالت إدارة بايدن في أوائل مارس إنها ستسحب 30 مليون برميل من احتياطاتها الاستراتيجية في إطار سحب عالمي يبلغ 60 مليون برميل في محاولة لخفض الأسعار.

ويأتي السحب في وقت انخفضت فيه مخزونات النفط الأمريكية 3.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 مارس، متجاوزة توقعات لانخفاض قدره مليون برميل.

وجاء تباطؤ واضح في الطلب مع ارتفاع الإنتاج الأمريكي 100 ألف برميل يوميا إلى 11.7 مليون برميل يوميا بعد جمود عند 11.6 مليون برميل يوميا منذ أوائل فبراير الماضي.