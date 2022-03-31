أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شابين يبلغان من العمر 17 و23 عاما برصاص جيش الاحتلال، اليوم الخميس، خلال عملية اقتحام مخيم جنين في شمال الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن ثلاث إصابات خطيرة وإصابة طفيفة وصلت إلى مستشفى ابن سينا، كما وصلت ثلاث إصابات بالرصاص الحي في الأطراف، إلى مستشفى جنين الحكومي.

وأضافت الوزارة إن الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جيش الاحتلال في محيط مستشفى جنين، دخل إلى قسم الطوارئ، وتسبب بارتباك في العمل.

وأفادت وسائل إعلامية باقتحام جيش الاحتلال، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مخيم جنين ومحاصرته منزلا، وسط اشتباكات عنيفة.

ووفي وقت سابق، قررت شرطة الاحتلال السماح لعضو الكنيست اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، باقتحام ساحات المسجد الأقصى، كما أعلنت حالة التأهب القصوى ونشرت آلاف العناصر داخل المدن، بعد مقتل 5 أشخاص خلال هجوم شنه شاب فلسطيني يوم الثلاثاء.

وتشهد الضفة الغربية أجواء من التوتر على خلفية تصعيد قوات الاحتلال إجراءاتها وتصاعد اعتداءات المستوطنين، تزامنا مع ثلاث عمليات وقعت داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسبوع واحد.