أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إن مقاتلاتها دمرت ليلا 52 منشأة عسكرية أوكرانية وأنظمة دفاعية مضادة للصواريخ و18 مسيرة. وجاء في بيان للوزارة اليوم الخميس: "دمرت مقاتلاتنا الحربية، خلال الليل 52 منشأة عسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك نظام دفاع جوي من طراز (S-300) ومنظومة (Buk-M1)، ومستودعين للوقود، و38 معقلا ومناطق تركيز من المعدات العسكرية الاوكرانية"، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات الجوية الروسية 18 طائرة أوكرانية بدون طيار في الجو خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضاف البيان، "تم تدمير قواعد وقود كبيرة في دنيبروبيتروفسك وليزيتشانسك وتشوغيف ونوفوموسكوفسك، بصواريخ كروز عالية الدقة".

ولفت البيان إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا، تم تدمير 124 طائرة أوكرانية و77 مروحية، و 216 نظاما صاروخيا مضادا، و341 طائرة بدون طيار، و 1815 دبابة ومدرعات قتالية أخرى، و 195 قاذفة صواريخ متعددة ، و 762 مدفعا.