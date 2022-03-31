أعدت الكشافة الإسلامية الجزائرية تحسبا لشهر رمضان، 220 ألف طرد من المواد الغذائية وخصصت 500 مطعما للإفطار، حسب ما كشف عنه، المسؤول الوطني لقسم خدمة وتنمية المجتمع بالقيادة العامة للكشافة، يزيد معمري.

وأوضح ذات المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن الكشافة الإسلامية الجزائرية أعدت، في إطار نشاطاتها التضامنية لشهر رمضان "220 ألف طرد من المواد الغذائية لتوزيعها على العائلات المعوزة والفئات المحتاجة عبر مختلف مناطق الوطن، خاصة المتواجدين في مناطق الظل"، موضحا أن "العملية تتم حسب قوائم العائلات المحتاجة المتوفرة لدى الأفواج الكشفية على المستوى المحلي".

وقال إن الكشافة شرعت في توزيع الطرود في بعض الولايات، مضيفا أن "القيمة المالية للطرد الواحد تتراوح من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف دج، حسب مساهمات المحسنين والإعانات المتوفرة لدى الأفواج الكشفية عبر مختلف الولايات".

وبخصوص مطاعم الإفطار التي تشرف عليها المحافظات والأفواج الكشفية عبر المستوى الوطني، أبرز معمري أنه "تم توفير 500 مطعم"، مشيرا إلى أنه يتوقع "ارتفاع العدد الإجمالي لهذه المطاعم التي ستقدم مجموع 450 ألف وجبة ساخنة ومحمولة طيلة الشهر الفضيل، لفائدة المحتاجين وعابري السبيل ومستعملي الطرقات وكذا العمال الذين يتعذر عليهم الالتحاق بعائلاتهم وقت الإفطار".

ولهذا الغرض، جندت الكشافة الإسلامية الجزائرية "أزيد من 60 ألف متطوعا من شباب الكشافة، للقيام سيما بتوزيع الطرود الغذائية على المعوزين وتقديم الوجبات بمطاعم الإفطار"، مؤكدا أن "أبواب الكشافة مفتوحة للشباب الراغبين في المساهمة في العمل التطوعي".