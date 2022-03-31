أعلنت شركة مترو الجزائر أمس الأربعاء في بيان، أنه سيتم وضع برنامج استغلال خاص للنقل بالميترو والتراموي وبالكوابل خلال شهر رمضان.

وأوضح ذات المصدر، أن هذا البرنامج سيبدأ العمل به من أول أيام رمضان وحتى ثاني أيام عيد الفطر.

بالنسبة لميترو الجزائر العاصمة، تم تحديد أوقات الخدمة من الساعة 07:00 حتى الساعة 01:00 صباحا.

أما بالنسبة للنقل بالتراموي، فإن أوقات العمل ستكون من الساعة 07:00 إلى الساعة 01:00 صباحا بالنسبة لتراموي الجزائر العاصمة وقسنطينة وسطيف، ومن 07:00 إلى الساعة 00:00 بالنسبة لتراموي وهران وسيدي بلعباس، بينما سيعمل تراموي ورقلة من الساعة 06:30 حتى الساعة 01:00.

وبخصوص النقل بالكوابل، ستكون ساعات خدمة المصعد الهوائي لباب الوادي من الساعة 07:00 صباحا حتى الساعة 00:00 خلال أيام العمل ومن الساعة 12:30 ظهرا إلى 00:30 صباحا ايام الجمعة، بينما سيتم تشغيل المصعد الهوائي لمقام الشهيد من الساعة 08:00 صباحا حتى منتصف الليل (00:00)، والمصعد الهوائي لقصر الثقافة من الساعة 08:00 صباحا حتى 18:00، والمصعد الهوائي للبليدة من الساعة 08:00 حتى الساعة 18:00.

وبالنسبة للمصعد الهوائي لتلمسان، ستكون أوقات الخدمة من الساعة 8:00 صباحا حتى منتصف الليل (00:00) خلال أيام العمل ومن الساعة 12:30 ظهرا إلى 00:00 خلال يوم الاثنين ومن 9:30 إلى 00:00 خلال عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت).

وتم تحديد ساعات خدمة المصعد الهوائي لتيزي وزو من الساعة 7:30 صباحا حتى 00:00 في أيام العمل ومن الساعة 12:30 ظهرا حتى الساعة 00:00 صباحا أيام الجمعة، حسب ذات البيان.