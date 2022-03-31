كشف الدكتور حسام الدين مخلوف المشرف العام على برج القرآن الكريم بمدينة سطيف اليوم الخميس، عن إن بداية الموسم الدراسي في برج القرآن كانت نهاية أكتوبر الماضي، واستقبل أكثر من ستة آلاف طالب وطالبة من مختلف الفئات من سن ما قبل التمدرس، التحضيري، محو الأمية، ذوو الاحتياجات الخاصة من المكفوفين والمصابين بالتوحد والمصابين بمتلازمة داون، كبار السن ممن يستطيعون القراءة والكتابة.

وقال الدكتور مخلوف في تصريح لإذاعة سطيف، إن برج القرآن الكريم استقبل الصيف الماضي استقبل أزيد من ستة آلاف طالب وطالبة من الرجال والنساء ومن الصغار والكبار.

وكان المطلوب من الطلبة والطالبات في قسم الحفظ المكثف حفظ 15 حزبا، والكثير منهم حقق هذا الهدف في فترة وجيزة، كما إن الطالبات والطلبة في معظم الأقسام حفظوا خمسة أحزاب أو ما يقارب، كل حسب مقدرته وظروفه، والكثير أيضا ممن التحقوا ببرج القرآن تعلموا أحكام الترتيل والتجويد وحسنوا تلاوتهم وصححوا الأحكام التطبيقية أثناء القراءة في أقسام تصحيح التلاوة .

وأضاف المشرف العام على برج القرآن بأن هذا الأخير فتح ناديين إلكترونيين الأول نادي اقرأ القرآني يوفر نشاط المطالعة والقراءة الموجهة خاصة في مجال الدراسات القرآنية والثاني نادي الطفل القرآني موجه إلى الأطفال الصغار بقراءة قصص الأنبياء كاملة، والآن مع قراءة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يضاف اليهما نادي تحفيظ المتون العلمية خاصة ما تعلق بتحفيظ القرآن.

كما يخصص البرج يوما تكوينيا كل خميس لفائدة الأساتذة والأستاذات حول أساسيات التجويد وتصحيح التلاوة وشرح المنظومات وغيرها، إلى جانب احتضانه للمسابقات وتنظيم المحاضرات. وأشار الدكتور مخلوف إلى إن معظم القائمين على شؤون برج القرآن متطوعون وهناك أكثر من ست مهندسات نظافة وحارسين وأكثر من ثلاثة إداريين وثلاث إداريات ومدير تنفيذي والمشرف العام وإمام مسجد البدر وأكثر من 45 أستاذة معظمهن خاتمات للقرآن الكريم وأكثر من 15 أستاذا مكونا معظمهم من قطاع الشؤون الدينية.

كما أن البرج يعمل الساعة الثامنة صباحا إلى الثامنة ليلا وفي كل الأقسام والطوابق ونظام التفويج مكن من استقبال ستة آلاف طالب وطالبة. مؤكدا إن القانون الداخلي لبرج القرآن ينص على فصل الغائبين من دون مبرر ولكن لم يطبق هذا الإجراء ومطلوب من الجميع التقيد بالبرنامج والحضور لتحقيق النتائج المرجوة.

وأوضح ضيف الإذاعة إن البرج برمج نشاطات محدودة خلال رمضان حتى لا يؤثر على التعليم القرآني منها تنظيم نهائيات المسابقة الرمضانية في حفظ القرآن الكريم من تأطير مديرية الشؤون الدينية والأوقاف ومحاضرات تقدمها قامات قرآنية كبيرة وبثها في صفحات التواصل الاجتماعي.