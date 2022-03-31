يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC)

وأوضح بيان للوزارة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أنه بالإضافة إلى الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة سيشارك الوزير أيضا في الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لدول أوبك والدول خارج أوبك الذي سيجمع بين الدول الموقعة على إعلان التعاون.

وسيُخصص هذان الاجتماعان لبحث أوضاع سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المدى القصير.