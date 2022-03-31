قدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، طعنا إلى الاتحاد الدولي للعبة، ضد التحكيم الفاضح الذي أثار ضجة كبيرة عقب القرارات المجحفة من قبل الحكم الغامبي " باكاري غاسما" في حق المنتخب الجزائري خلال المواجهة التي جمعته ضد الكاميرون بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة وهو ما حرم "الخضر" من بلوغ مونديال قطر 2022.

وكشف اليوم الخميس، الموقع الرسمي لـ " الفاف" أنه سيتم الاعتماد على جميع الوسائل المسموح بها من أجل استعادة المنتخب، وإعادة المواجهة وذلك في ظل ظروف تضمن نزاهة التحكيم. كما طالب المصدر ذاته بفتح تحقيق، من قبل هيئات الفيفا لتسليط الضوء على التحكيم في مباراة الجزائر والكاميرون.