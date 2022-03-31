دعت زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، السلطة إلى تجميد كل الإجراءات التي وصففتها باللا شعبية التي تضمنها قانون المالية 2022، والتي تمخض عنها انهيار حاد وغير مسبوق في القدرة الشرائية وتقهقر اجتماعي، ومراجعة سياسة الأجور من خلال رفع القدرة الشرائية في الرواتب واتخاذ إجراءات من أجل ضبط السوق، مؤكدة أن موقف الحياد من الحرب في أوكرانيا الذي اتخذته الجزائر مطابق لتقاليدها.

وأكدت لوزيرة حنون في ندوة خصصتها للحديث عن مخرجات المؤتمر الثامن للحزب أن هذا الأخير سجل انهيار شامل في ظروف المعيشة، وغضب في أوساط الطبقات العمالية، محذرة من فتح ملف المناطق الحرة المخصصة للاستثمارات الأجنبية التي تطرق لها مجلس الوزراء الأخير، والتي تشكل خطورة على الوحدة الوطنية وستكون لها انعكاسات سلبية خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية بحسب زعيمة حزب العمال.

وشددت حنون على أن أولوية الأولويات، تكمن في ضرورة إسراع الحكومة لتجميد "الإجراءات اللا شعبية" التي تضمنها قانون المالية 2022، والذي نتج عنه انهيار حاد في القدرة الشرائية، محذرة من التقهقر في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي.

واعتبرت حنون نجاح المؤتمر الثامن لحزبها انتصارا للتعددية الحزبي، وعادت للظروف الصعبة التي عقد فيها المؤتمر الأخير للحزب بسبب مشاكل التمويل وفترة كوفيد التي تلت خروجها من السجن فيفري 2020 ، مشيرة إلى أنه ورغم الظروف التي ميزته إلا أن التنظيم المحكم والتجانس السياسي بين مناضليه من مختلف الأجيال كان ردا على الهجمات التي تعرض لها الحزب سنوات 2019 و2020 وحتى 2015، وتابعت أن المؤتمر الأخير لم يكن للتنديد بانهيار القدرة الشرائية والقمع بل مؤتمر لتشخيص الوضع وافراز وسائل لتغيير مجرى الأحداث " لمساعدة الأغلبية حتى يتم توقيف التقهقر الاجتماعي والاقتصادي الجهنمي" .

وعادت حنون، لموقف الجزائر الحيادي من الحرب في أوكرانيا، والتي قالت عنه جاء مطابقا لتقاليد بلادنا وهو الموقف الذي يحمينا من كل ابتزاز وانحراف، مؤكدة أن الجزائر في هذه المرحلة بإمكانها استعادة مكانتها في إفريقيا والعالم، غير أنها ربطت ذلك بفتح السلطات نقاش حول المسائل السياسية والاقتصادية، مشيرة إلى أن البلدان التي بإمكانها مقاومة المد الحالي في ظل التقلبات المجهولة المآلات، هي البلدان التي لا تعاني هشاشة كبيرة، داعية السلطات إلى وقف إنشاء مناطق حرة في البلاد.