أعلن وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الخميس، عن الإطلاق الرسمي للموقع الإلكتروني الخاص بالتوحد.

وأشار الوزير، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتحسيس حول التوحد، إلى البيانات الرسمية عبر العالم حيث أنّ معدل الانتشار يتراوح بين 60 إلى 70 حالة لكل 10 آلاف شخص (أي شخص واحد من بين حوالي 100 شخص يعيش باضطراب طيف التوحد).

كما أوضح وزير الصحة، أن التوحد يحظى باهتمام متزايد فيما يخص الصحة العقلية للأطفال والمراهقين بالجزائر فمنذ 2 أفريل 2016، تمّ التعامل مع إشكالية اضطرابات التوحد لتكون من الأولويات على مستوى وزارة الصحة، وذلك بالتعاون مع مختلف القطاعات المعنية.

وأضاف الوزير، إنه قد تمّ إنشاء لجنة تحرير متعددة القطاعات والجمعيات للتأكد من صحة محتوى الموقع، وأن هذا الموقع سيسهل الوصول إلى المعلومات المحينة التي ستساهم في توجيه الأشخاص المصابين بالتوحد وأسرهم، مع مراقبة التجاوزات التي تحدث هنا وهناك مع رفع مستوى التربية الصحية للسكان بشكل عام في مجال التوحد.

كما كشف وزير الصحة، أن هدف إنشاء هذا الموقع الإلكتروني هو تعزيز جملة الإنجازات التي حققتها وزارة الصحة لفائدة مرضى التوحد وإنه تمّ تخصيص 19 مصلحة أو وحدة خاصة بالطب النفسي للأطفال، اكتسبت بعضها خبرة معتبرة خلال سنوات عديدة، بالإضافة إلى الأنشطة التي تتم في المؤسسات الجوارية.

وفيما يخص الفحص بيّن البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، أنه من الضروري معرفة كيفية الفحص والتشخيص المبكر، مما يتطلب تعزيز المصالح وقدرات المهنيين من أجل القيام بهذه المهمة.