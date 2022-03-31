أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، اليوم الخميس، أحكامها في قضية فساد الخاصة بطمار وشركائه.

وأدانت المحكمة، وزير السكن السابق طمار عبد الوحيد بصفته والي ولاية مستغانم السابق، بست سنوات سجنا نافذا و300 ألف دج غرامة مالية نافذة فيما برأته من استغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مستحقة،

إدانة كونيناف طارق بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة، فيما برأته المحكمة من تهمة استغلال النفوذ وتحريض موظف عمومي بهدف الحصول على مزية غير مستحقة.

وأدانت فارس سلال نجل الوزير الأول الأسبق بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة، بينماا برأته من تهمة استغلال النفوذ

حداد علي ثلاث سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة.

وتمت تبرئة ملزي حميد المدير العام السابق لإقامة الدولة وحداد عمر شقيق على حداد.