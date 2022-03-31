كشف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إنّ منظمة الفيفا"، لم تقترح إقامة كأس العالم كل سنتين وإنما قامت بإجراء دراسة لمعرفة إيجابيات وسلبيات هذه الفكرة.

وأوضح إنفانتينو اليوم الخميس، خلال كلمة له في كونغرس الفيفا الذي يقام في العاصمة القطرية الدوحة أنّ هناك المزيد من المشاورات بشأن هذه الفكرة تتعلق بالأندية المحترفة واللاعبين والعديد من الأطراف.

وأشار المتحدث ذاته، في تصريح نقله موقه شبكة " قنوات بيين سبورتس " القطرية إلى أنّ الدراسة أخذت بعين الاعتبار وضعية الكثير من المنتخبات التي ستتعزز فرصها في التواجد بنهائيات كأس العالم في حال تمّت إقامته كل سنتين.

وفيما يتعلق بكرة القدم النسائية قال رئيس الاتحاد الدولي: "استثمرنا مليار دولار في كرة القدم النسائية".