كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، عن إعداد سجل اجتماعي موحد يتضمن جميع الفئات المعنية بالدعم والمنح التي يتكفل قطاعها الوزاري بمنحها، مطمئنة بحسن سير عملية توزيع المنحة الخاصة بالشهر الفضيل على العائلات المستحقة.

وقالت الوزيرة كوثر كريكو، في تصريح لبرنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الخميس، إن الوزارة بصدد إعداد سجل اجتماعي موحد بالتنسيق مع عدة وزارات أخرى على غرار وزارة الداخلية، يضم جميع الفئات المعنية بالدعم والمنح التي يتكفل بمنحها قطاعها الوزاري، مشيرة إلى أن العمل جاري حاليا وفق قوائم وزارة الداخلية التي يتم تحينها دوريا بالتنسيق مع اللجان الولائية والبلدية.

وعشية حلول شهر رمضان المبارك، أوضحت الوزيرة، أن البرنامج المسطر لهذه السنة تتخلله حملات تحسيسية بالتنسيق مع وزارتي الشؤون الدينية والأوقاف والصحة حول مكافحة ظاهرة التبذير وتنمية الحس الصحي، إلى جانب تنظيم موائد إفطار الصائمين وعابري السبيل بالتنسيق مع هيئات المجتمع المدني.

وأضافت أنه لأول مرة ستنظم مسابقة لأحسن مزرعة نموذجية على مستوى دور المسنين، إلى جانب تنظيم المسابقة الثانية لتحفيظ القرآن الكريم للأطفال المتواجدين على مستوى مراكز الطفولة المسعفة، على أن يتم الإعلان عن الفائزين وتوزيع الجوائز يوم 27 أفريل المقبل.

وفي هذا الإطار، أشادت الوزيرة بجهود المجتمع المدني خصوصا الجمعيات الخيرية التي تلعب دورا هاما لاسيما خلال الشهر الفضيل، لتقدم أجمل الصور عن التكافل بين أبناء هذا الوطن مثمنة استحداث المرصد الوطني للمجتمع الوطني الذي سيعمل على هيكلة وإعادة تنظيم المجتمع المدني.