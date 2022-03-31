أمر وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق المدراء الجهويين والولائيين بإلزامية فتح أسواق الجملة طيلة شهر رمضان عبر كامل القطر الوطني.

وأوضح بيان للوزارة، أن رزيق اجتمع أمس الأربعاء، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد بالمدراء الجهويين والولائيين للتجارة وترقية الصادرات ومسؤولي ومسيري كافة أسواق الجملة عبر كامل التراب الوطني وبحضور الإطارات المركزية للوزارة، حيث خص الاجتماع لمواصلة متابعة عمليات تموين السوق خاصة خلال شهر رمضان الكريم.

وأضاف البيان، إن الوزير أمر بإلزامية فتح أسواق الجملة طيلة الشهر الفضيل عبر كامل القطر الوطني وتعليق أي عطلة، معربا عن ثقته في وعي التجار وكل الشركاء المهنيين في المرافقة والتجند جميعا لإنجاح هذه العملية مع دعوة تجار الجملة والفلاحين للمشاركة في أسواق الرحمة التي تنظمها وزارة التجارة وترقية الصادرات.