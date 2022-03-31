عقد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة، ندوة صحفية بمقر "الفاف"، والتي أعلن من خلالها استقالته من على رأس الاتحاد الجزائري لكرة القدم على خلفية الإقصاء المر للمنتخب الجزائري من بلوغ مونديال قطر 2022.

تفاصيل الندوة الصحفية جاءت كالتالي:

* انتهت الندوة الصحفية.

*أعلم أني متنحي من على رأس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تمنياتي بالتوفيق للمكتب الجديد.

*استقبلت على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بي 1000 تهديد في الدقيقة هل هذا معقول ؟

* قلت لكم الحقيقة التي لا يقولها البعض في الوقت الراهن.

* قدمنا طعنا ولا أعد الشعب بإعادة المباراة.

* علينا التفكير في مستقبل المنتخب الوطني، طبعا مع الأشخاص الذين سيكونون بعدي.

*لم أكذب على الشعب ولم أبيع لهم الأوهام.

* أنا لا أشتري الحكام ولا أفعل هذا ولن أفعلها.

* لم أدخر ولا سنتيما ولا أدنى جهد في حماية المنتخب والاستثمار فيه.

* عملت كل ماهو شرعي.

* إقصاء المنتخب لم يكن مأساة وطنية، بل خيبة أمل.

* المنظومة الكروية في الجزائر تحتاج إلى إصلاح .

* كان لابد من عقد اجتماع استثنائي لتققيم الوضع.

* لم تكن المنتخبات الوطنية في وقت سابق تعيش ظروفا مريحة كالتي تعيشها الآن.

* اليوم أتحمل مسؤولياتي في كل ما حدث.

* عملت على حماية المنتخب الوطني، المدرب جمال بلماضي كذلك.

* حاولت بكل إمكانياتي حماية المنتخب ولم أتدخل يوما في الصلاحيات.

* عملت على حماية الفريق الوطني.

* الإقصاء كان خيبة كبيرة لنا.

*أشهد لبلماضي وطاقمه الفني بالتفاني في العمل.

*عالجنا المشاكل المالية، أصلحنا العلاقات الدولية.

* نتمنى بقاء جمال بلماضي وطاقمه الفني ونحن متأكدون من أنهم سيقومون بعمل كبير في المستقبل.

* قدمنا كل شيء بشهادة الجميع.