أعلنت مديرية الحماية المدنية لولاية سيدي بلعباس صباح يوم الخميس، عبر خلية الإعلام والاتصال التابعة لها عن تدخل أفراد الوحدة الرئيسية خلال الساعات القليلة الماضية على مستوى شارع "المقطع" بقلب عاصمة الولاية لأجل تحويل جثة لمراهق كان قد هوى من سطح عمارة بعلو 40 مترا.

ووفقا لمصادر مؤكدة "فإن الشاب المتوفي لا يتعدى عمره الـ 23 ربيعا وهو الذي حولت جثته صوب المصلحة المعنية التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي "الدكتور عبد القادر حساني"، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا مكن من التأكد من معاناة الضحية التي تقطن بإحدى المقرات الكائنة بشارع "العربي التبسي" القريب من موقع الحادث من اضطرابات نفسية عجلت بعرض حالته على العديد من الأطباء الأخصائيين خلال وقت سابق، "مع الإشارة إلى أن المعني كان يردد دوما اقتراب موعد إقدامه على الانتحار، وهو ما حدث للأسف خلال الساعات الأخيرة" وفقا لنفس المصدر.