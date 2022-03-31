أكد كاتب الدولة الإيطالي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بنيديتو ديلا فيدوفا إن العلاقات الثقافية الثنائية "تشهد حركية جد هامة وتعزيزها من أولوياتنا"، مضيفا إنه "يشرفه أن تكون الثقافة الإيطالية معروفة ومقدرة في الجزائر إلى حد كبير".

وفي حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية على هامش مشاركة إيطاليا كضيف شرف في الطبعة الـ 25 للصالون الدولي للكتاب بالجزائر (سيلا)، أشار ديلا فيدوفا إلى أن هاته العلاقات الثقافية الثنائية مدعوة لأن تتطور أكثر "من خلال تشجيع المبادلات ما بين الجامعات ونشاطات تثمين التراث التاريخي والثقافي أو تعليم اللغة الإيطالية في الجزائر واللغة العربية في إيطاليا"، في إطار معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين إيطاليا والجزائر الموقعة في 2003.

ولدى تطرقه إلى تدريس اللغة الإيطالية في الجزائر، نوه وزير الخارجية بعدد متعلمي الإيطالية (14.000 طالب) وبإمكانية "اختيار الإيطالية كلغة ثالثة في الثانويات الجزائرية".

وردا على سؤال حول التعاون في مجال التراث وسبل تعزيزه، قال ديلا فيدوفا إن الجزائر وإيطاليا "تزخران بتراث فني وثقافي هام للغاية" وبأنه بإمكان إيطاليا "مشاطرة خبرتها في مجال حفظ التراث الثقافي"، مشيرا إلى تواجد بعثتين أثريتين إيطاليتين حاليا في الجزائر (باتنة وعنابة).

وتدعو إيطاليا، بصفتها الضيف الشرفي للطبعة الـ 25 للصالون الدولي للكتاب بالجزائر، الجمهور لاكتشاف أدبها من خلال عدة موائد مستديرة ولقاء جزائري-إيطالي لمهنيي الكتاب.