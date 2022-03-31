كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم الخميس، أن نظام المخزن فشل في إقناع واشنطن بفتح قنصلية أمريكية في الصحراء الغربية.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن قادة العرب لاسيما المطبعين، طلبوا خلال لقاءاتهم مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، على هامش قمة النقب، بفلسطين المحتلة، إدارة بايدن فتح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة المحتلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بلينكن تجنب أي التزام علني بهذا الشأن، مبينة أن "مصير فتح القنصلية التي وعدت بها الولايات المتحدة بالفعل من الرئيس السابق ترامب، في الصحراء الغربية.

وأكدت نيويورك تايمز أن القرار مطلوب من الرئيس جو بايدن بشأن التمسك بالتغييرات الدراماتيكية في السياسة الخارجية التي أجرتها إدارة ترامب، أو عكسها ومواجهة رد فعل دبلوماسي وسياسي عنيف من حلفاء واشنطن القدامى.

وكشفت الصحيفة أن إدارة بايدن لم تذكر الصحراء الغربية وفلسطين أيضا في خطة الإنفاق لعام 2023 لبناء وصيانة وأمن السفارات والبعثات الدبلوماسية، الأمر الذي يدعو للتشكيك في نية الإدارة الأمريكية فتح القنصلية من قبل. نهاية العام المقبل.