أفاد مصدر في مجموعة "أوبك+"، بأن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة للمجموعة وافقت على الالتزام بسياسة إنتاج النفط الحالية وزيادة الإنتاج بواقع 432 ألف برميل يوميا في ماي المقبل.

وقبل ذلك كشفت مصادر لوكالة "إنترفاكس"، عن أن لجنة المراقبة الوزارية لمجموعة "أوبك+" أوصت بزيادة حصة إنتاج النفط بمقدار 432 ألف برميل يوميا انطلاقا من ماي المقبل. وأشارت منظمة "أوبك" إلى أن روسيا والسعودية ستتمكنان من استعادة إنتاج النفط في ماي المقبل إلى مستوى 10.549 مليون برميل في اليوم لكل منهما.

وتجتمع دول مجموعة "أوبك+" بشكل شهري لبحث الأوضاع في سوق النفط واستراتيجية الإنتاج لإدخال تعديلات على الخطة إذا دعت الحاجة.

وفي جويلية الماضي، اتفقت دول مجموعة "أوبك+" على زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا شهريا حتى انتهاء القيود المفروضة على الإنتاج منذ ماي 2020، حينها تم الاتفاق على خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل في اليوم.