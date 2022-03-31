تمكنت مصالح الشرطة بوهران من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في التهريب الدولي للمخدرات متكونة من خمسة أشخاص وحجز أزيد من 94 كلغ من الكيف المعالج و5.30 غرام من الكوكايين، حسبما علم اليوم الخميس من ذات السلك الأمني.

وجاءت هذه العملية النوعية إثر معلومات وردت لفرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية مفادها قيام أفراد الشبكة بتهريب وتخزين هذه السموم، حسب توضيحات خلية الاتصال والعلاقات العامة بذات المديرية.

وبعد مراقبة وترصد نشاط هذه الشبكة المشبوهة، تم توقيفهم الواحد تلو الآخر وحجز 94 كلغ و200 غرام من الكيف المعالج و5.30 غرام من الكوكايين ومبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر بـ 60 ألف دج وميزان إلكتروني وأسلحة بيضاء و8 هواتف نقالة و3 مركبات تستعمل في النقل والشحن والتوزيع.

وحررت الجهات الأمنية إجراء قضائيا ضد الموقوفين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و34 سنة سيحالون بموجبه أمام العدالة بتهمة تكوين شبكة إجرامية والمتاجرة في المخدرات (الكيف المعالج والكوكايين) والتهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والمساس بالصحة العمومية.