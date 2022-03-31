من المنتظر أن يرتفع إنتاج الجزائر بشكل طفيف شهر ماي المقبل ليبلغ 1.013.000 برميل/اليوم، حسب ما أعلن وزير الطاقة محمد عرقاب.

وجاء إعلان الوزير بعد شاركته في الاجتماع الوزاري الـ27 لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها (تحالف أوبك+)، اليوم الخميس، والذي نتج عنه قرار رفع الإنتاج الإجمالي النفط للتحالف بـ432.000 برميل/اليوم خلال شهر ماي القادم.

واختارت، بذلك، الدول الـ23 لتحالف "أوبك+" المحافظة على برنامج رفع الإنتاج الشهري في حدود 400.000 برميل/اليوم، كما تقرر في جويلية 2021.

وكان الوزير عرقاب قد أعلن الشهر الماضي بأن إنتاج الجزائر من النفط سيتجاوز مليون برميل خلال أفريل القادم، بزيادة قدرها 10 آلاف برميل عن شهر مارس.

وبذلك سيصل إنتاج الجزائر من النفط شهر أفريل إلى مليون وألفي برميل في اليوم.