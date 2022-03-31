أعلن رئيس مجلس نواب الشعب التونسي المنحل راشد الغنوشي، اليوم الخميس، رفضه قرار رئيس الجمهورية، قيس سعيّد القاضي بحل البرلمان، وأكد استدعاء عشرات النواب للتحقيق معهم.

وفي تصريحات لقناة "الجزيرة"، قال الغنوشي إن قرار حل البرلمان يمثل تهديدا لتونس وأمنها، متعهدا بمقاومة قرار حل البرلمان بالوسائل الشعبية والقانونية.

وأضاف أن فرقة مكافحة الإرهاب استدعت أكثر من 30 نائبا ممن شاركوا في جلسة البرلمان الافتراضية التي عقدت أمس الأربعاء وأقرّت إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيد في 25 جويلية الماضي، ووصف هذا التطور بالأمر الخطير.

وشدد الغنوشي على عدم إقصاء الآخر، داعيا إلى حوار وطني يضم كل الأطراف.