حقق هلال شلغوم العيد فوزا ثمينا خلال خرجته بغليزان عندما أطاح بمضيفه ''السريع'' بنتيجة 2-1 في افتتاح الجولة الـ24 للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وافتتح أصحاب الضيافة باب التسجيل في الدقيقة الـ36 من عمر الشوط الأول عبر اللاعب سي عمار، قبل أن يعدل اللاعب العايب النتيجة (د69). بعدها، تمكن الزوار من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب حراري (د75).

وعلى ضوء هذه النتيجة، يرتقي مؤقتا ''الهلال'' إلى المرتبة الـ12 بمعية أمل الأربعاء في الترتيب العام برصيد 27 نقطة، بينما يواصل ''السريع'' احتلاله للمرتبة الـ17 بمجموع 16 نقطة.

وستتواصل هذه الجولة يوم الجمعة، بإجراء خمس لقاءات على رأسها مباراة القمة بتيزي وزو بين شبيبة القبائل واتحاد الجزائر.

وستكون هذه الجولة مبتورة من ثلاث مقابلات (شباب بلوزداد- أمل الأربعاء، مولودية وهران- شبيبة الساورة، وداد تلمسان - وفاق سطيف)، أجلت إلى وقت لاحق بسبب التزام أندية بلوزداد والساورة وسطيف في المنافسات الإفريقية الخاصة بالأندية .

الخميس 31 مارس:

سريع غليزان - هلال شلغوم العيد 1-2

الجمعة 1 أفريل:

أولمبي الشلف - اتحاد بسكرة

شباب قسنطينة - نادي بارادو

نجم مقرة -نصر حسين داي

مولودية الجزائر - أولمبي المدية

شبيبة القبائل - اتحاد الجزائر

مباريات مؤجلة:

شباب بلوزداد - أمل الأربعاء

مولودية وهران - شبيبة الساورة

وداد تلمسان - وفاق سطيف

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 48 21

2. مولودية الجزائر 41 23

3 . شبيبة الساورة 40 21

--. نادي بارادو 40 23

5. شبيبة القبائل 39 22

6. شباب قسنطينة 37 23

--. اتحاد الجزائر 37 23

8. وفاق سطيف 34 21

9. اتحاد بسكرة 33 23

10. أولمبي الشلف 31 23

11. نجم مقرة 29 23

12. أمل الأربعاء 27 23

--. هلال شلغوم العيد 27 23

14. مولودية وهران 24 22

15. أولمبي المدية 20 22

16. نصر حسين داي 18 23

17. سريع غليزان 16 24

18. وداد تلمسان 10 23.