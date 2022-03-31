في أول ظهور له بعد حادثة صفعه من قبل ويل سميث في حفل الأوسكار، قال الكوميدي كريس روك للجمهور في عرض بمدينة بوسطن نفذت تذاكره بالكامل، إنه لا يزال يحاول التعامل مع الأمر واستيعابه.

ووف ما نقل موقع قناة "الحرة" فقد دخل روك إلى العرض بعد تصفيق طويل وقوفا، حيث قال صرخ للجمهور قائلا: "دعوني أبدأ بالعرض".

وتفاعل معه الجمهور بموجة من الضحك عندما سألهم "كيف كانت نهاية الأسبوع"، ليضيف أنه "ليس لدي الكثير من المعلومات حول ما حدث، لذلك أذا جئتم لسماع ذلك، هذا العرض كتبته قبل وقوع الحادثة، ما زلت أحاول استيعاب ما حصل، وفي مرحلة ما سأتحدث عن ذلك، وسيكون الأمر جادا ومضحكا في نفس الوقت"