اعتبر مكتب مجلس الأمة أن المنتخب الوطني كان ضحية تحكيم سيء خلال مباراة إياب الدور التصفوي الحاسم، ما حرم أشبال بلماضي من تحقيق التأهل على كاس العالم 2022.

وعبر مكتب مجلس الأمة برئاسة صالح ڨوجيل، في بيان، عن عميق أسفه لعدم تمكن عناصر المنتخب الوطني من اقتطاع تأشيرة التأهل إلى مونديال 2022، مضيفا أنه يشدّ على أيديهم بقيادة الناخب الوطني، ومشجعاً من أجل تجاوز ما حدث.

وشدد مجلس الأمة على "دعوة القائمين على شؤون كرة القدم في بلادنا من أجل العمل بمنطق ثقافة الدولة وبما يليق بهيبة الجزائر، بلد المليون ونصف المليون شهيد، وذلك على مستوى الهيئات الكروية الدولية والجهوية والقارية من أجل تغيير أنظمة الحكامة، خاصة في مجال التحكيم من خلال اختيار الحكام وفق مسطرة واضحة تعتمد وتتأسس على أساليب التنسيق والتشاور القبلي من خلال تدبير قوانين إجرائية جديدة تفرض ذلك".

وأكد مكتب مجلس الأمة بأنّ فاصلة ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة والتحكيم السيئ المقرون بالانحياز الواضح.. هي فاصلة يجب تسليط الضوء عليها والعمل من أجل أن لا يتكرر، ووجب على الهيئات المسيرة لكرة القدم في بلادنا في زمن الجزائر الجديدة أن تعمل بنضالية واجتهاد أكبر مع نظيراتها من أجل تدارك هذه السلوكات المعيبة والمشينة التي شوّهت الرياضة والكرة المستديرة في القارة السمراء.