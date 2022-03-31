بلغت قيمة التعويضات الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين المنتجين لزيت المائدة في 2021 أزيد من 40 مليار دج، حسبما أفاد به، اليوم الخميس بالجزائر، وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق.

جاء ذلك خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للرد على الأسئلة الشفوية, ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس.

وحول إشكالية "ندرة" زيت المائدة، كشف رزيق عن نمط جديد لتوزيع هذه المادة، سيتم تجسيده تحت سلطة وزارة التجارة، مشيرا إلى أن الكثير من تجار الجملة يرفضون توزيعها لأن "هامش الربح قليل".

وبخصوص حليب الأكياس المدعم، أكد الوزير بأن قطاعه اعتمد مقاربة جديدة في التوزيع قدمت أمام الحكومة، تأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية وكلفة التوزيع.

وفي معرض إجابته على سؤال يتعلق بالنقص الملاحظ بالسوق في بعض المنتجات الاستهلاكية، صرح الوزير بالقول : "الوزارة لا تتحمل مسؤولية السلوكات الاستهلاكية للمواطنين...ننتج مرتين احتياجاتنا من المواد الغذائية".

ودعا في هذا الإطار إلى ضرورة تغيير النمط الاستهلاكي للمواطنين والذي يشكل -حسبه- "عاملا لزيادة الضغط على السوق من بين عدة عوامل أخرى".