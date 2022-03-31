أعلنت الشركة الجزائريّة للطّاقة، اليوم الخميس، أنّها باشرت مرحلة الاختبارات الأوّليّة للنّجاعة والأداء على مستوى محطّة الباخرة المحطّمة في الجزائر العاصمة.

وأضافت الشركة، التي تعتبر فرع لمجمّع سوناطراك، أن مرحلة الاختبارات تسبق الدّخول في حيّز الخدمة والاستغلال.

وتابع المصدر أنه تمّ ضخّ كميّة من المياه في الشبكة الخّاصة بالماء الشّروب وهذا بعد التأكّد من مطابقة نوعيّة المياه المحلاّة مع المعايير المعمول بها على مستوى المنظّمة العالميّة للصّحة وكذا المعايير الوطنيّة.

تجدر الإشارة أنّ هذه المحطّة ذات سعة إنتاج تقدّر بعشرة آلاف متر مكب يوميّا موجّهة لتزويد مواطني المنطقة بالماء الشروب موازاة مع دخول شهر رمضان المبارك، وفق ما أورد بيان الشركة.

ويأتي انجاز هذه المحطة تنفيذا للمخطّط الاستعجالي المتضمّن إنجاز ثلاث محطّات تحلية مياه البحر بسعة إجمالية قدرها 150000 متر مكعّب يوميّا كحلّ استراتيجي لأزمة شحّ المياه على مستوى شرق العاصمة.