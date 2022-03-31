عرفت نتائج مباريات الجولة الـ24 لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم، التي جرت اليوم الخميس، استعادة شباب برج منايل صدارة مجموعة وسط-شرق، في الوقت الذي يتواصل فيه الصراع على ريادة مجموعة وسط-غرب، بالتحاق مولودية البيض بشباب تيموشنت في المرتبة الأولى واقتراب رائد القبة منهما.

وفي مجموعة وسط-شرق، تمكن شباب برج منايل من استغلال استضافته لاتحاد ورقلة ليفوز عليه بثلاثة أهداف لواحد، مستغلا في نفس الوقت تعادل الرائد السابق، اتحاد خنشلة خارج الديار أمام مولودية قسنطينة بهدف لمثله.

وعلى إثرها، يستعيد "الكوكليكو" المرتبة الأولى رافعا رصيده إلى 52 نقطة، في الوقت الذي يتراجع فيه "الخناشلة" إلى مركز الوصافة بـ51 نقطة.

وفي مفاجآت هذه الجولة، سقط اتحاد عنابة على أرضه (0-1) أمام الضيف أهلي برج بوعريريج أحد المهددين بالنزول.

هذا الفوز لم يشفع لـ"البرايجية" بالخروج من منطقة الخطر بتواجدهم في المرتبة 15 وما قبل الأخيرة بـ19 فقط وبفارق تسع خطوات عن أول الناجين من السقوط، فيما يبقى "العنانبة" في الصف الثالث بـ40 نقطة رفقة شباب باتنة.

هذا الأخير فرض عليه التعادل من أحد الفرق الساعية للبقاء وهي مولودية بجاية بـ(1-1)، وهي النتيجة التي تخدم "الموب" أكثر في مهمة الابتعاد عن الهبوط، حيث يرفع رصيده إلى 28 نقطة وبثلاث خطوات عن المنطقة الحمراء.

كما عادت مولودية العلمة بفوز ثمين أعاد لها الروح، على حساب المضيف اتحاد الشاوية بنتيجة (4-3)، رافعة رصيدها إلى 25 نقطة رفقة شبيبة بجاية لكنهما يبقيان في المناطق "الآيلة إلى السقوط" وتحديدا في المرتبة 13 و 14 تواليا، فيما يتواجد الشاوية في الصف السادس بـ34ن.

وفشل حمراء عنابة في العودة ولو بنقطة وحيدة عندما خسر على يد نجم التلاغمة بهدف نظيف، وهو ما يدخل "الحمرا" دائرة الشك بتواجدها في الصف 11 وبفارق ثلاث نقاط عن الهبوط للقسم الأدنى (28 ن).

شبيبة بجاية حققت فوزا صعبا لكنه مفيد في مهمة "الصراع على البقاء" أمام متذيل الترتيب، اتحاد الأخضرية، بواقع (1-0)، حيث يبقى أبناء "يما قورايا" على بعد ثلاث نقاط عن "النجاة بصفة مؤقتة، فيما تحوز الأخضرية على 11 نقطة فقط وهي التي تعد أيامها الأخيرة ضمن بطولة الرابطة الثانية.

وفي مجموعة وسط –غرب، ما يزال الصراع مشتدا بين ثلاثي المقدمة، حيث التحقت مولودية البيض بشباب تيموشنت في الصدارة بفضل فوزها على الضيف جيل عين الدفلى بخماسية نظيفة.

بالمقابل، تعادل شباب تيموشنت خارج الديار أمام اتحاد الحراش دون أهداف، في لقاء أكمل فيه "السيارتي" اللقاء بعشرة لاعبين إثر طرد الحارس شاوش خلال الربع ساعة الأول من البداية.

ويتقاسم الفريقان الريادة بمجموع 53 نقطة لكل منهما بفارق نقطة عن رائد القبة العائد بفوز ثمين من وهران أمام الجمعية المحلية (1-0).

هذا الهدف سمح للنادي العاصمي بمزاحمة ثنائي المقدمة، حيث رفع رصيده إلى 52 نقطة ومقلصا الفارق إلى خطوة وحيدة عن المركز الأول، أما الجمعية فلم تجد معالمها بعد كونها لم تتمكن من مغادرة منطقة الهبوط بتواجدها في المركز 13 وبـ28 نقطة.

اتحاد بلعباس أنعش حظوظه في البقاء ولو نسبيا، عندما فاز على شباب عين وسارة بثنائية نظيفة، حيث رفع رصيده إلى 23 نقطة في الصف 15 وما قبل الأخير، رفقة عين وسارة صاحبة المرتبة 14 بـ(25 ن).

فيما تعرض وداد بوفاريك لسقوط حر بانهزامه في عقر الديار (1-3) أمام نجم بن عكنون، حيث تراجع النادي "البرتقالي" إلى المرتبة 12 بمجموع 29 نقطة، على عكس النجم الذي صعد إلى المرتبة الرابعة ب35 نقطة.

أما صفاء الخميس فقد حقق فوزا مطمئنا على حساب مولودية سعيدة بثلاثية نظيفة، والذي أبعده عن الخطر ولو لبعض الوقت، حيث رفع رصيده إلى 30 نقطة، في الوقت الذي تتواجد فيه "السعيدية" في المرتبة السابعة بـ33 نقطة.

وبنفس النتيجة فاز كل من اتحاد حجوط على الضيف مستقبل وادي سلي، وشبيبة تيارت أمام غالي معسكر (1-0)

وفي الترتيب العام تتواجد "الغالية" في الصف الرابع بـ35 نقطة، و"التيارتية" في المرتبة السادسة بـ34 نقطة، تليها "السعيدية" في المركز السابع (33 ن) وراءها الاتحاد ثامن الترتيب (32 ن).