بعث مدافع المنتخب الوطني، عيسى ماندي، اليوم الخميس، رسالة إلى الشعب الجزائري بعد حوالي 48 ساعة من صدمة عدم التأهل إلى مونديال قطر 2022.

وكتب ماندي على حسابه في "أنستغرام": "بعد هذه اللحظة الصعبة والقاسية وقبل مغادرة وسائل التواصل الاجتماعي قليلاً، أود أن أشكركم على كل الرسائل وعلى دعمكم غير المشروط".

وأضاف لاعب نادي فياريال: "أنا حزين جدًا لعدم جعلكم سعداء ولعدم بلوغ هدفنا، وعلى الرغم من كل المجهودات فإن عدم تمثيلكم في كأس العالم هو خيبة أمل كبيرة".

وتابع نفس المتحدث: "نشعر جميعًا بخيبة أمل وإحباط وسيكون من الصعب قبول ذلك ولكن لنبقى متحدين كما كنا في السنوات الأخيرة .. بعد هذا الفشل، من المهم أن يكون هناك تفكير وتحليل لهذه الوضعية من أجل التفكير في المستقبل".

وختم لاعب "الخضر": "المنتخب الوطني سينهض كالعادة لأن هذا الشعب يستحقه .. تحيا الجزائر".