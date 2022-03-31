أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم، عن الشروع في بيع تذاكر رحلات لست وجهات.

وجاء في بيان الشركة أنه بعد قرار السلطات العليا بتعزيز برنامج الرحلات تقرر فتح عملية البيع للوجهات التاليةمع تحديد أيام برمجة الرحلات.

*الجزائر – جنيف – الجزائر: الاثنين، الخميس، السبت

*الجزائر – بروكسل – الجزائر: الأربعاء، الجمعة

*الجزائر – ميلان- الجزائر: الثلاثاء، الخميس، السبت

*الجزائر – دبي – الجزائر: الأحد، الثلاثاء، الخميس، الجمعة

*الجزائر – اسطنبول – الجزائر: كل يوم

*الجزائر – داكار – الجزائر: الأحد، الجمعة