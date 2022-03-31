أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بومرداس في ساعة متأخرة من اليوم الخميس بوضع موظفتين ببلدية بومرداس تحت الرقابة القضائية فيما تم الافراج عن أربعة أشخاص آخرين.

القضية حققت فيها الضبطية القضائية وكشفت عن تورط ستة متهمين في قضية تزوير عقد ميلاد رضيع لفائدة عائلة أخرى غير عائلته الحقيقية حيث تم اكتشاف تزوير في عقد الميلاد وتم امتثال المتهمين أمام محكمة بومرداس حيث تم وضع موظفتين بمصلحة الحالة المدنية لبلدية بومرداس تحت الرقابة القضائية فيما استفاد أشخاص آخرين في الملف من الإفراج وتم تحويل القضية على المحاكمة.