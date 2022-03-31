ستشهد الأوضاع في مدينة القدس المحتلة، وباقي المدن الفلسطينية المحتلة، مزيدًا من السخونة في الأيّام المقبلة، وأنّ الاعتداء على المسجد الأقصى يمثّل الصّاعق الّذي سيفجّر الأحداث.



وقال الناشط المقدسي، فخري أبو ذياب، عضو هيئة أمناء الأقصى في تصريحات صحفية: إنّ المتطرف إيتمار بن غفير يريد إشعال القدس واقتحام الأقصى واستفزاز مشاعر الفلسطينيين، وهو الأمر الّذي سيؤدّي إلى ردّة فعل من المقدسيين، في إشارة إلى إعلان بن غفير عزمه اقتحام الأقصى، اليوم الخميس.



وأوضح أبو ذياب، وفقًا للموقع الإخباري “حرية نيوز”، أنّ سلطات الاحتلال تستعمل بن غفير لجسّ نبض الشّارع المقدسي والفلسطيني، وحتّى اللّحظة لم تصرّح بقبول أو رفض اقتحامه للأقصى المنويّ اليوم الخميس.



وشدّد على أنّ التّمادي في استفزازات المستوطنين ستؤدّي إلى اشتعال الأوضاع، وستكون المواجهة في رمضان القادم أشدّ ممّا شهده العام الماضي، وستجرّ المنطقة إلى أمر كبير.





