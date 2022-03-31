نشر الصحفي الهندي شيخ عزيزور رحمن عبر حسابه الخاص على موقع تويتر، صورة مروّعة لجثة شاب مسلم قتل على أيدي مجموعة من المتطرفين الهندوس في مدينة مدينابور بولاية غرب البنغال الهندية.



وقال رحمن إنّ الضحية كان يعمل في البناء، ويدعى سيخ بولتو، ويبلغ من العمر 32 عامًا، وقد لقى حتفه بعد أن عذّبه متطرفون حتّى الموت، مشيرًا إلى أنّهم وضعوا الرمال في حلقه حتّى مات خنقًا.



وأضاف الصحفي الهندي أنّ قتل الشاب المسلم بهذه الطريقة القاسية تقدّم صورة حقيقية عن جرائم الكراهية الّتي يقوم بها أفراد ومؤسسات هندوسية ضدّ المسلمين في أكثر من ولاية هندية، وتابع أنّ مرتكبي الواقعة الّذين ألقت شرطة ولاية غرب البنغال القبض عليهم، كان من بينهم جندي في الجيش الهندي خارج الخدمة وقت الحادثة في 16 مارس الجاري.



يذكر أنّ مدنًا وولايات هندية عدّة شهدت في الشّهور القليلة الماضية حملات اضطهاد واسعة وممنهجة ضدّ الأقلية المسلمة، بجانب أعمال عنف تقف وراءها مليشيات هندوسية متطرّفة تحمل عقيدة (هندوتفا) العنصرية، الّتي تعتنقها قيادة البلاد، ويسهم رئيس حكومتها ‘ناريندرا مودي’ منذ توليه السلطة عام 2014م في زيادة سطوتها، والّتي تهدف إلى تمييز الهندوس عن باقي الأقليات داخل الهند، وفقًا للمنظمات الحقوقية الهندية.



