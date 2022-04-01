يتواصل اليوم الجمعة تساقط الأمطار الغزيرة تتخللها في بعص الأحيان زخات رعدية وهبوب رياح قوية على الولايات الساحلية والداخلية للبلاد.

وأفادت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي باستمرار تساقط أمطار غزيرة تتخللها في بعض الأحيان زخات رعدية، إلى غاية الساعة الثالثة من بعد ظهر هذا الجمعة، على ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، مستغانم، الشلف، غين الدفلى، المدية، تيسمسيلت، غليزان، تيارت، بجاية، برج بوعريريج، سطيف، ميلة وشمال ولاية الجلفة.

وستتراوح كمية الأمطار المتوقعة طوال مدة صلاحية النشرية التي ستنتهي في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بين 20 و50 ملم محليا. كما ستشهد عدة ولايات بشرق غرب البلاد هبوب رياح قوية بداية من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا والولايات المعنية هي وهران، عين تيموشنت، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

وستبلغ سرعة الرياح المنتظرة بين 50 و60 كلم في الساعة.