توفي ثلاثة أشخاص وأصيب خمسة آخرون في ثلاثة حوادث مرور وقعت البارحة بالطرق الوطنية رقم 40 ب و79 و77 في محاورها العابرة لولايات الجلفة وميلة وسطيف.

وأفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحة "طريقي" بأن حادث مرور وقع ليلة البارحة بالطريق الوطني رقم 40 ب الرابط بين بلديتي عين وسارة والبرين وبالضبط على مستوى بلدية بنهار، أسفر عن وفاة شخص) وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم في عين المكان وتحويلهم إلى المؤسسة الاستشفائية المحلية.

من جهتها تدخلت إسعافات الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية ميلة مساء أمس بالطريق الوطني رقم 79 لأجل حادث مرور مميت تمثل في اصطدام بين سيارة وشاحنة بالقرب من محطة الخدمات بلكيموش في بلدية عين التين التابعة إداريا لدائرة ميلة.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال لذات الهيئة في بيان عبر صفحتها على الفايسبوك، إن الحادث خلف وفاة شاب يبلغ من العمر 29 في عين المكان متأثرا بإصاباته المتعددة وإصابة شابين آخرين يبلغان من العمر 26 و36 سنة بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهما بعين المكان وتحويلهما على جناح السرعة إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى ميلة.

وبولاية سطيف توفي شاب يبلغ من العمر 25 سنة دهسا بالطريق الوطني رقم 77 في منطقة الرحامنة بلدية قلة الزرقاء.

وأشارت مصالح الحماية المدنية إلى أن الحادث المميت وقع بعد المغرب وتدخل أعوانها حيث تم نقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى العلمة، في حين فتح عناصر الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة حيثيات وقوع هذا الحادث المروع.