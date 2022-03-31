واصلت أسعار النفط الانخفاض في تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن استخدام كميات كبيرة من احتياطات النفط في الولايات المتحدة، في محاولة لخفض تكاليف الوقود المرتفعة.

وحسب بيانات موقع "بلومبرغ" فإنه بحلول الساعة 07:29 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.98 بالمائة إلى 99.30 دولار للبرميل. فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.75 بالمائة إلى 103.90 دولار للبرميل.

وأوعز الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم أمس بسحب ما يصل إلى 180 مليون برميل من النفط من المستودعات الأمريكية على مدى ستة أشهر، وهي خطوة غير مسبوقة في الولايات المتحدة. وتراجعت أسعار الذهب الأسود الخميس بعد الإعلان عن هذه الخطوة، التي تهدف إلى تخفيف المخاوف بشأن إمدادات الخام في ظل الأوضاع المرتبطة بأوكرانيا.