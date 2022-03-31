أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات أمس الخميس إن هناك عشر (10) فئات من المنتجات معنية بإجراء المنع من التصدير الذي تم اقراره خلال مجلس الوزراء المنعقد في 13 مارس الماضي.

وحسب الوزارة فإن الأمر يتعلق بعشر فئات من المنتجات وهي البيض والبطاطا والثوم والخضر الجافة (فاصوليا، عدس، حمص)، دقيق القمح والشعير، فرينة القمح، زيت الصويا، السكر والعجائن الغذائية والطماطم ثنائي وثلاثي التركيز. ويخص البيض كل أنواع بيض الدواجن.

أما منتوج البطاطا فيضم البذور والموجهة لصناعة النشاء والبطاطا الجديدة والبطاطا غير المطهية والمطهية بالبخار أو بالماء. أما منتوج الخضر الجافة يضم بذور الحمص والعدس وأنواع الفاصوليا.

وفيما يتعلق بدقيق القمح والشعير فتضم أنواع الدقيق المحضرة بالطريقة التقليدية والمعبأة في أكياس لا تتجاوز 10 كغ وأنواع أخرى من دقيق القمح الصلب واللين ودقيق الشعير المحضر تقليديا والمعبأ في أكياس لا يتجاوز وزنها 10 كغ.

أما بخصوص فئة "دقيق القمح" فهي تضم "دقيق القمح الصلب الذي يتم طحنه بطرق تقليدية ومعبأة في أكياس أو علب لا تفوق 10كغ ودقيق القمح الصلب الذي يتم طحنه بطريقة أخرى غير الطريقة التقليدية ومعبأة في أكياس أو علب تفوق 10 كغ ودقيق القمح اللين".

وبالنسبة للمنتجات التي تندرج في فئة "زيت الصويا ومشتقاتها لاسيما منها المصفاة والتي لم يتم تعديلها كيميائيا فهي موجهة للصناعة الغذائية وغيرها وكذا الموجهة للاستخدامات الصناعية وغيرها".

وبخصوص فئة "السكر" (قصب السكر والشمندر السكري والسكروز في الحالة الصلبة)، فهي تضم السكر الخام الخال من نكهات أو ملون الشمندر وقصب السكر والشمندر السكري الأبيض والسكروز.

أما فئة "العجائن الغذائية" المعنية بإجراء وقف التصدير فهي تضم "السباغيتي والنودلز" و "المعكرونة" والعجائن المحضرة بطريقة تقليدية والمعبأة في أكياس لا تفوق 10 كغ وكذا تلك المحشية باللحم أو الأحشاء وكذلك المحشية بالسمك وكذا بالقشريات بالإضافة إلى تلك المحشية بمواد ذات المصدر الحيواني والعجائن المجففة والعجائن غير المحضرة والكسكس المحضر باليد والمعبأ في أكياس لا تفوق 10 كغ".

وفيما يتعلق بالفئة الأخيرة المتعلقة بالطماطم ثنائي أو ثلاثي التركيز فهي تضم الطماطم ثنائي التركيز ذات وزن صافي لا يفوق 1 كغ وطماطم ثلاثي التركيز ذات وزن صافي لا يفوق 1 كغ بالإضافة إلى طماطم ثنائي وثلاثي التركيز ذات وزن صافي لا يفوق 1 كغ.