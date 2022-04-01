أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، عن قصف الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي 52 منشأة عسكرية أوكرانية.

جاء ذلك في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، حيث ذكر البيان كذلك أن قوات دونيتسك الشعبية قد أغلقت الضواحي الشمالية لمنطقة "كريمينايا" والضواحي الشرقية لـ "ميتيلكينو"، وأعلنت عن مقتل ما يصل إلى 40 من العناصر القومية المتطرفة من لواء المشاة الآلي المنفصل رقم 57، ودمرت عربتان قتال مشاة، وبطارية مدفعية واحدة. وتم تدمير خمسة مستودعات للذخيرة والأسلحة الصاروخية والمدفعية في مناطق "بوغوسلافسكي" و"كريستيش" و"ريزنيكوف" و"فيليكايا نوفوسيلكا" ومستودع للوقود ومواد التشحيم بأسلحة فائقة الدقة.

كما أسقط الدفاع الجوي الروسي مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" بالقرب من "ليوبيموفكا" و8 مسيرات في مناطق "ليسيتشانسك" و"دونيتسك" و"تشيرنيغوف" و"كوروسون" و"نوفوميخايلوفسكي".

وقصفت الطائرات العملياتية التكتيكية 52 منشأة عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك ثلاثة مواقع قيادة، وثلاث راجمات صواريخ متعددة، ومنظومة دفاع جوي من طراز "بوك-إم1"، ورادار للتوجيه لمنظومة الدفاع الجوي "إس-300"، و10 مستودعات لتخزين المعدات العسكرية، و16 منطقة ارتكاز.