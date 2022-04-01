تدخل أعوان المركز المتقدم للحماية المدنية لتيكجدة ليلة البارحة لإجلاء عائلة كانت عالقة بسبب الثلوج بالطريق الوطني رقم 33 بمنطقة عكوكار في تكجدة بولاية البويرة. وأفادت خلية الإعلام والاتصال لذات الهيئة عبر صفحتها على الفايسبوك، إن أعوانها في المركز المتقدم لتكجدة تدخلوا ليلة البارحة في حدود الساعة منتصف الليل وخمس عشرة دقيقة (00:15) من أجل إجلاء عائلة متكونة من ثلاثة أفراد، عالقة بسبب الثلوج على مستوى الطريق الوطني رقم 33 بمنطقة عكوكار تكجدة.

وأضاف نفس المصدر إنه تم نقل أفراد العائلة إلى المركز والتنقل بعدها مع كاسحة الثلوج التابعة لمديرية الأشغال العمومية لبلدية الأصنام لاسترجاع السيارة عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل وخمسا وثلاثين دقيقة.