أنقذت إسعافات الحماية المدنية لولاية المدية ليلة الخميس إلى الجمعة عشرة مختنقين بالغاز بحي أول نوفمبر بدائرة البرواڤية.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لذات الهيئة في منشور عبر صفحتها على الفايسبوك، إن وحدتها الثانوية بالبرواڤية تدخلت ليلة البارحة في حدود الساعة التاسعة وخمسا وثلاثين دقيقة من أجل إسعاف عشرة مختنقين بغاز أحادي أوكسيد الكربون بمنزلهم العائلي الواقع بحي أول نوفمبر في مدينة البرواڤية.

وأضاف ذات المصدر إن الضحايا الأربعة من الذكور وست من الإناث تتراوح أعمارهم بين سنتين و40 سنة وجدوا في حالة غثيان وقيء وآلام بالرأس. جراء استنشاقهم لغاز أول أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بمنزلهم العائلي حيث أسعفوا ونقلوا على جناح السرعة إلى مستشفى البرواڤية.