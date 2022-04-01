تتوجه أنظار العالم مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة، إلى العاصمة القطرية الدوحة، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، أين تقام قرعة كأس العالم 2022، وتتحدد مباريات أغلب المنتخبات المشاركة.

وينضم القائدان السابقان لمنتخبي البرازيل وألمانيا، كافو ولوثار ماتيوس، إلى ستة مساعدين آخرين للمشاركة في سحب القرعة

وتضم مجموعة المساعدين الستة، كلا من عادل أحمد مال الله (قطر)، وعلي دائي (إيران)، وبورا ميلوتينوفيتش (صربيا/المكسيك)، وجاي جاي أوكوشا (نيجيريا)، ورابح ماجر (الجزائر)، وتيم كايهل (أستراليا).

وخلال القرعة، سيتم سحب منتخب من كل مستوى، في مجموعة واحدة، وسيتكرر الأمر حتى تكتمل المجموعات الثمانية في البطولة.

وتتحدد مستويات القرعة وفق تصنيف "الفيفا"، حيث وضعت كبرى المنتخبات في التصنيف الأول، حتى يعتلي كل منها مجموعاته، دون اصطدام، وبعدها تأتي المستويات الأخرى.

-المستوى الأول رفقة منتخب قطر المستضيف، كل من البرازيل، الأرجنتين، بلجيكا، إنجلترا، إسبانيا، فرنسا والبرتغال.

-المستوى الثاني، ألمانيا، هولندا، كرواتيا، الدانمارك، سويسرا، الأوروغواي، المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

-المستوى الثالث، بولندا، صربيا، المغرب، تونس، السنغال، كوريا الجنوبيبة وإيران.

-المستوى الرابع والأخير فيضم منتخبات الإكوادور، السعودية، كندا، الكاميرون، غانا.

بالإضافة إلى 3 منتخبات لم تتأهل بعد، حيث سيقام الملحق المخصص لها في شهر جوان المقبل.

ولن تكون جميع المقاعد "محجوزة" في القرعة للمرة الأولى في التاريخ، حيث سيتم إجراء قرعة لـ 29 منتخبا فقط، بينما هوية 3 منتخبات ستظل مجهولة لغاية اكتمال مباريات الملحق.