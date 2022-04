Des pluies diluviennes et une forte activité orageuse, sont a prévoir aujourd'hui vendredi sur plusieurs villes côtières et de l'intérieur du pays, rapporte un bulletin spécial de deuxième niveau équivalent à une vigilance orange, dont la validité se poursuivra jusqu'à 15h00 cet après midi, Et qui concernera principalement les wilayas de Tipaza, Alger, Blida, Boumerdes,Tizi Ouzou, Bouira, Mostaghanem, Chlef, Ain Defla, Médea, Tissemsilt, Ghelisane, Tiaret, Bejaia, Bordj Bou Arriredj, Setif, Mila et Djelfa, avec des quantités de pluies variant entre 20 et 50mm localement.

L'ouest du pays sera également marqué par le passage de vents très forts, notamment sur les wilayas d'Oran, Ain Temouchent, Jijel, Skikda, Anaba et El Taref. Leur vitesse dépassera localement les 50 à 60 Km/h.