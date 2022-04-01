دعا مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، سائقي المركبات خلال تساقط الأمطار على معظم ولايات الوطن إلى ضرورة تفقد حالة ماسحات الزجاج وكذا التأكد من فعالية جهاز غسل الزجاج حتى يتمكن السائق من رؤية الطريق بصورة جيدة.

وجاء في منشور ذات الهيئة عبر صفحتها الرسمية "طريقي" على "فايسبوك"، أن عدم وجود ماسحة زجاج أو عدم فعالية جهاز غسل الزجاج تعتبر مخالفة مرورية، يعاقب عليها القانون بغرامة جزافية بـ 3000 دينار كحد أدنى.

وهذه المخالفات المرورية طبقا للمادة 66/ج-8 من القانون 01-14 المعدّل والمتمم، بغرامة جزافية مقدّرة بحدها الأدنى 3000 دج، يضيف المصدر ذاته.