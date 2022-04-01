أكد الدكتور فوزي رمضان رئيس الأكاديمية الوطنية للإعجاز العلمي والباحث في علوم الصيدلة، أن الإنسان يستهلك عموما 1200 كغ في السنة من الأغذية المتنوعة معظمها غير صحية فيها المواد السامة والمضرة.

وقال الدكتور فوزي رمضان في تصريح لإذاعة سطيف، اليوم الجمعة، أن "الله شرع الصوم لحكمة وغاية علمية وطبية وهو الجوع لتقليل نسبة الأكل وإعطاء فرصة لجسم الإنسان الذي تلوث لمدة 11 شهرا لينقي نفسه من السموم والجراثيم المصنع، لأن بعض السموم وخاصة الملونات الصناعية تتركز في الأمعاء كالشراب الغازي مثلا تترسب على جدار الأمعاء".

وأضاف المتحدث، أن "صيام رمضان هو إعطاء فرصة للكبد للتخلص من هذه السموم فهو الذي ينظف جسم الإنسان إضافة إلى الكليتين".

وكشف الدكتور في ذات السياق، أن "الصوم فرصة لتخفيف الضغط في الدم ونقص الكوليسترول وتنقية الشرايين وتخفيف مرض القلب"، مفيدا أن "الإنسان الذي يأكل كثيرا تقع له مشكلات في العظام وتؤدي إلى هشاشته، إذا الحمية هي رأس الدواء".

وتأسف رئيس الأكاديمية الوطنية للإعجاز العلمي والباحث في علوم الصيدلة، أن في شهر رمضان نستهلك ما يقارب 70 مليون خبزة يوميا، 20 بالمائة ترمى، وزيادة الفضلات في رمضان ترتفع بـ 30 بالمائة. وبذلك نحن أكثر شعوب المنطقة استهلاكا للخبز.

وحذر من الإكثار من الخبز الأبيض فالقمح المصنوع منه مواد كثيرة غير صحية فهو معدل جينيا وغير طبيعية، بالإضافة إلى عدم الإكثار من الملح منقوص اليود، ففي بلادنا لدينا 14 مليون جزائري يعاني من الغدة الدرقية بسبب نقص اليود، من خلال هذا تظهر أمراض كثيرة مثل أمراض السيلياك وسرطان القولون وهو الأكثر انتشارا في العالم بعد سرطان الثدي .

وأضاف ذات المتحدث، أنه من الضروري الإكثار من أكل الخضروات والإنقاص من أكل اللحم بكثرة في هذا الشهر الفضيل، والتقليل من السكريات والسكر الأبيض لأنه خطر جدا على صحتنا ويؤدي إلى مرض السكري والسمنة والأمراض القلبية ودهون البطن.

ومن جهة أخرى، قال الدكتور أن مشروبات "لايت" هي مشروبات تجارية غير صحية. علبة واحدة من مشروب غازي تعادل 8 حجرات سكر وهو ما ينقص المناعة بنسبة 97 بالمائة لستة ساعات.

والغلوكوز الموجود بكثرة في السكر الأبيض هو المسبب الرئيسي للخلايا السرطانية وهذا ما نجده بقوة في المشروبات الغازية.

ونبه رئيس الأكاديمية الوطنية للإعجاز العلمي والباحث في علوم الصيدلة، مما نقدمه لأطفالنا من فطور صباحا غير صحي فهي كلها مسرطنة وتسبب عدم التركيز والوهن وغياب القوة ولهذا نحن مقبلون على مشكل خطير مستقبلا وهي سمنة الأطفال.