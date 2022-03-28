لأول مرة في الصحافة الجزائرية، مسلسل درامي، تمَّت ترجمته لأول مرة الى العربية، وهو رواية حقيقية من 30 حلقة، بعدد أيام شهر رمضان المبارك. في تجربة خاصة ورائدة، تقصُّ علينا خلالها المبدعة البهجة ستيت حكاية الأميرة النبيلة "إيمي ديبوك دي ريفري"، الفتاة الشابة الجميلة، التي سقطت في شباك قراصنة، باعوها لاحقاً إلى تاجر يهودي في الجزائر. قام هذا الأخير، وكعادة اليهود في التجارة، بعرضها هو الآخر على داي الجزائر، الذي أهدى "إيمي" لسلطان الإمبراطورية العثمانية، آنذاك، في القسطنطينية..

بعد أيام رحلة شاقة مجهولة المصير بين أمواج البحر، تصل "إيمي" ومرافقها الخاص بتكليف من داي الجزائر إلى الباب العالي، البر، والوجهة "حريم السلطان"، وتصبح "إيمي" بعد أيام من "المفضلات"، أي المرتبة التي حلَّت مكانة زوجة السلطان الشرعية، لتبدأ من هنا أيضاً تفاصيل جديدة من قصة مذهلة للغاية ..

تفاصيل حياة "ايمي" من الولادة إلى قصر السلطان، ستتابعونها يومياً بحول الله، على أعمدة جريدة "الخبر"، وأيضا بالاشتراك على الموقع الالكتروني للجريدة.. قصة الفرنسية في حريم السلطان هذه، ستُنسي، بلا شك، قرَّاء "الخبر" قصة مسلسل "هيام والسلطان سليمان"، أو تلك لمسلسل "السلطانة قوسم"، بأكبر واقعية ونضج، مع الكثير من الوقائع التاريخية الغامضة أيضاً.

الشكر موصول للزميلة البهجة ستيت التي تعبت كثيراً في ترجمة القصة وتكييفها على 30 حلقة، كما الشكر موصول بكل إعتزاز إلى المدقّقة اللغوية السيدة كريمة وللفنان المبدع المخرج حميد لعلاوي.