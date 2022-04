Le ministère du commerce et de la promotion des exportations a annoncé hier jeudi, qu'il y avait désormais plus de 10 catégories de produits interdits à l'exportation , come cela a été décrété lors du dernier conseil des ministres tenu le 13 mars dernier.

La liste de ces produits comprend :

- les oeufs de volailles. –

les pommes de terre (en graines, les pommes de terre destinées à la fabrication d’amidon, les pommes de terre fraîches de récolte, les pommes de terre découpées non cuites, et celles précuites à la vapeur ou l’eau).

– l'ail, et les fruits secs (lentilles, haricots et poichiches).

- la semoule de blé et d'orge (conditionnée dans des sacs de 10kg ).

- la farine de blé, l'huile de sauje.

- le sucre (brut sans arôme, la canne à sucre, la betterave diabétique blanche et la saccharose solide).

- les pâtes alimentaires (les spaghettis, nouilles, ainsi que les pâtes traditionnelles, emballées dans des sacs de 10 kg).

- la tomate en conserve (conditionnée dans les récipients de 1 kg).