أعلن مركز الفلك الدولي، اليوم الجمعة، أن أول أيام شهر رمضان في إندونيسيا وماليزيا وبروناي سيكون بعد غد الأحد الثالث أفريل.

وجاء في تغريده لذات المركز على حسابه الرسمي تويتر"، إن "إندونيسيا تعلن رسميا أنه بعد تحري الهلال من 101 موقع في مختلف أرجاء إندونيسيا. لم تثبت رؤية الهلال، وأن يوم الأحد 03 أفريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك".

وجاء في تغريده أخرى لمركز الفلك الدولي، أن ماليزيا تعلن أن الأحد 03 أفريل أول أيام شهر رمضان المبارك.

كما أعلنت سلطنة بروناي رسميا عدم رؤية هلال شهر رمضان، وأن الأحد هو أول أيام شهر رمضان المبارك.