حجز وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، بمعسكر، مواد مستعملة في تغذية الدواجن والأنعام.

العملية تمت بعد قيام وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، بمعسكر، بمداهمات عبر إقليم اختصاصها، أين أسفرت عملية تفتيش ومراقبة المطاحن المخصصة لإنتاج أغذية الأنعام، الناشطة بطريقة غير شرعية وغير مقيدة في السجل التجاري عن حجز 01 طن و 134 قنطار من مواد تستعمل في تغذية الدواجن والأنعام، حيث رفعت عدة مخالفات بذات الشأن من بينها استغلال منشأة مصنفة بدون رخصة، ممارسة نشاط خاضع للسجل التجاري دون الرخصة أو الاعتماد المطلوبين، انعدام الفوترة، ممارسة نشاط تجاري خارج الدوائر الشرعية للتوزيع، عدم تعديل بيانات السجل أي عنوان صاحب المحل، وقد أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة غريس بفتح تحقيق في القضية مع حجز السلعة.