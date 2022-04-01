تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية أدرار ممثلة في الأمن الحضري الرابع والفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من حجز كمية معتبرة من زيت المائدة تمثلت في 1100 صفيحة حجم 05 لتر وكذا 2472 قارورة من حجم 02 لتر والتي كانت موجهة للمضاربة.

وجاءت هده العملية نتيجة تفعيل العمل الميداني من خلال الدوريات الراكبة والراجلة وتفعيل العمل الاستعلامي على مستوى قطاع الأمن الحضري الرابع حيث تم تحديد شاحنة مشبوهة كان على متنها شخص ينقل الكمية المذكورة لتتم عملية مراقبتها أين تبين أن الكمية المحجوزة من مادة الزيت كانت موجهة للتخزين بغرض المضاربة في الأسعار، وقد تم إنجاز ملف قضائي ضد الشخص المشبوه وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أدرار أين صدر في حقه أمر إيداع.