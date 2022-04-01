أكدت الصحافة الفرنسية، اليوم الجمعة، نهاية مسلسل الدولي الجزائري يوسف بلايلي بعد عودة الاتصال مع ناديه بريست الفرنسي.

وحسب "أر.أم.سي. سبورت" فإن ابن الباهية وصل إلى مدينة بريست في وقت متأخر من يوم أمس الخميس، وسيشارك في تدريبات ناديه المقرر ظهيرة اليوم.

وأضاف نفس المصدر أن اللاعب كان متأثرا جدا بإقصاء "الخضر" من التأهل إلى المونديال لذلك قام بإغلاق هاتفه.

ووفق "أر.أم.سي. سبورت" فإنه يمكن لبلايلي التنقل مع ناديه لمواجه مونبولييه في إطار الجولة 30 من الدوري الفرنسي هذا الأحد.

وكان مدرب النادي الفرنسي، ميشال دير زكريان، عبر عن غضبه لعدم قدرة الاتصال بلاعبه الجزائري منذ نهاية مقابلة الدور التصفوي الحاسم أمام الكاميرون